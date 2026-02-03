東海地方で一芸に一能に従事し人知れず地元文化の発展に貢献する人に贈られる「CBCくちなし章」に愛知県愛西市の木魚職人市川幸造さん（59）が選ばれました。 【写真を見る】人知れず黙々と地元の文化向上に貢献「CBCくちなし章」に愛知・愛西市の木魚職人・市川幸造さん永平寺や善光寺にも市川さん製作の木魚が 市川さんの木魚は原木から完成まで10年以上を要し永平寺や善光寺、名古屋の覚王山日泰寺などでも使われています