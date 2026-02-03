へその緒が付いたままの赤ちゃんをポリ袋に入れて殺害したとしてベトナム人の母親が起訴されました。 【写真を見る】へその緒が付いたまま…自ら産んだ女児を放置したベトナム人を殺人罪で起訴 起訴されたのはベトナム国籍で岐阜県各務原市のグエン・ティ・キン・ガン被告（35）で、起訴状などによりますと、１月7日ごろ自身が生んだ女の赤ちゃんをポリ袋に入れて置いた上に衣類をかぶせて放置し、低酸素症で殺害した罪に問