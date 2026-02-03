木原官房長官は３日の記者会見で、北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の母・早紀江さんが４日で９０歳となることを受け、「長年にわたる苦しみを一刻も早く解決しなければならない」と語った。被害者家族のうち、親世代で健在なのは早紀江さんだけとなっている。拉致問題相を兼ねる木原氏は、「全ての拉致被害者の一日も早いご帰国を含め、北朝鮮との諸問題を解決するためにあらゆる手段を尽くす」と述