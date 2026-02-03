ボートレースからつのＧＩ「第７２回九州地区選手権」は３日、準優勝戦が行われた。宮地元輝（３９＝佐賀）は準優１２Ｒ、３号艇ながらピット離れで遅れて５コース発進。道中では追い上げをみせるも３着で惜しくも優出を逃した。舟足は「自分と定松勇樹だけめちゃくちゃ出ていた。伸び、回り足は◎。出足も悪くない。定松がいなかったら優勝戦に乗れていたでしょう」と仕上がりに胸を張る。このパワーを武器に準優敗退のうっ