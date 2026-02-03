1998（平成10）年2月4日、米国選手に長野五輪で活躍してもらおうと、米国オリンピック委員会が「ガラガラヘビのスパイシーソースあえ」の試食会を長野市のホテルで開いた。ヘビ肉と豆などを米国の家庭料理によく使われるチリソースで煮込んだ。ボブスレーチームのメンバーは「さっぱりしていいね」と笑顔を見せた。