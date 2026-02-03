2月2日～2月4日 公開 滝口愛奈さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを2月2日から2月4日にかけて公開した。 今回はアイドルグループ・なみだ色の消しごむの滝口愛奈さんによる「ヤングチャンピオン烈No.1」アザーカットが登場。 また元保育士の経歴を持つコスプレイヤー・紅羽りおさんの「ヤングチャンピオンNo.4」ア