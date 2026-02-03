【ゆかりくんはギャップがずるい】 コミックシーモア「恋するソワレ」連載中 価格：200ポイント 【拡大画像へ】 「かわいい」と「強い」のギャップが読者の心を掴んで離さないラブコメディ「ゆかりくんはギャップがずるい」。あんどうまみ氏の少女漫画デビュー作となる本作は、コミックシーモアのオリジナル少女マンガレーベル「恋するソワレ」の連載作