4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万4040円と急落。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては680.66円安。出来高は6686枚となっている。 TOPIX先物期近は3621.5ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.34ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54040