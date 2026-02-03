中国・江蘇省連雲港市で男児らが遊んでいた花火によりペット犬が焼死する出来事があった。犬の飼い主は「示談には応じない」としている。中国メディアの極目新聞が2日に報じた。報道によると、1日正午すぎに団地の敷地内にあるサモエド犬を飼育していたケージに、小学校高学年くらいの男児2人が点火した花火を投げ入れた。まもなくケージの中から煙が立ち上り、2人は一度その場を離れた。1分ほどして戻ってくると、1人の男児は点火