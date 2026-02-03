ウォルト・ディズニー・ジャパンは、第76回さっぽろ雪まつりにて映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の巨大雪像を公開しました。2026年2月4日から開催される冬の祭典に、シリーズ最新作の公開を記念した「帰ってきた白銀のスター・ウォーズ雪像」が登場！一般公開に先駆けて行われたお披露目式の様子と、圧倒的なスケールの雪像の魅力を紹介します︎ 映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン