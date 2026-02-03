１月２５日、イベントに参加した新たな就業形態で働く人々の代表者。（重慶＝新華社記者／黎華玲）【新華社重慶2月3日】中国重慶市は1月25日、「新たな就業形態で働く人々のための共同アクション」を始動させ、暮らしやすい都市環境づくりを体系的に推進する一連のプログラムを発表した。今回の取り組みでは実際のニーズに焦点を当て、キャリア形成や権利保護、住宅保障、託児サービスなどの施策を打ち出した。対象は配達員や