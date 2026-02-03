総務省が3日に発表した「人口移動報告」によりますと、去年、東京都では転出者よりも転入者の方が多い「転入超過」の数が全国で最多の6万5219人でした。転入超過は前の年より1万4000人あまり減りましたが、東京一極集中の傾向は続いています。転入超過は全国で7都府県でしたが、40道府県では転出超過となりました。