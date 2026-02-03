秋篠宮ご夫妻は３日、東京・上野の日本学士院会館で開かれた日本学術振興会賞と日本学士院学術奨励賞の授賞式に出席された。両賞は若手研究者が対象。秋篠宮さまはあいさつで、昨年のノーベル賞に選ばれた坂口志文（しもん）・大阪大特任教授と北川進・京都大特別教授に触れて「地道に研究を継続することによって、多様な成果を生み出す。世界的に活躍されることを心から願っております」と述べられた。ご夫妻はその後、受賞者