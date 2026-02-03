テレビ朝日系「キョコロヒー」が２日に放送され、元日向坂４６の齊藤京子、女性芸人・ヒコロヒーがＭＣを務めた。齊藤は、話題の主演映画「恋愛裁判」のイベントでフランス・パリで舞台あいさつを行ったことを述懐。パリ滞在中に、以前から憧れの人物だった２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏に会えたことを笑顔で振り返った。斎藤は、イベントゲストとして、ひろゆき氏が出席していたと説明。「私、『恋