JR東日本渡利千春 鉄道事業本部長「多くのお客様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」JR東日本では先月、停電のため2度にわたって山手線などが長時間運転見合わせとなったほか、きのう（2日）も、京葉線八丁堀駅でエスカレーターが焼ける火事が起き、およそ3時間にわたって運転が見合わせとなりました。トラブルが相次いでいることを受け、国土交通省はJR東日本の責任者を呼び、原因究明や再発防止な