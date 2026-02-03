１月３１日、北京市朝陽区のショッピングモールで、春節の飾り物を買い求める市民。（北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京2月3日】春節（旧正月、今年は2月17日)が近づき、中国北京市の商業施設で年越し用品の販売が始まった。街はおめでたい雰囲気で満たされている。１月３１日、北京市朝陽区のショッピングモールで、春節の飾り物を買い求める市民。（北京＝新華社記者／李欣）１月３１日、北京市朝陽区のショッピングモール