１月２２日、姚荘特大橋の張り出し式連続桁接合現場。（天津＝新華社配信）【新華社天津2月3日】中国浙江省嘉興市の「嘉善−西塘市域鉄道」で先月、最後のコンクリート打設が完了し、胡家埭河をまたぐ姚荘特大橋の連続桁が接合された。張り出し式の連続桁は同鉄道初。鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十八局集団が建設を担った。特大橋は全長20.4キロで嘉興市嘉善県内に位置する。都市間鉄道の建設加速は、長江デルタ地