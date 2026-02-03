米ウォルト・ディズニーの次期最高経営責任者（CEO）に選出されたジョシュ・ダマロ氏（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーの取締役会は3日、次期最高経営責任者（CEO）にテーマパーク部門トップのジョシュ・ダマロ氏を選任したと発表した。3月に就任する予定。現CEOのアイガー氏は今年末まで顧問を務め、経営の円滑な移行を図る。2025年10〜12月期決算はテーマパーク事業が好調だ