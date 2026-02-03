強い寒気が断続的に流れ込んだ影響で、１月２１日から今月２日にかけて日本海側を中心に大雪となった。気象庁は、除雪作業中の事故や雪崩に注意を呼びかけている。総務省消防庁によると、１月２０日以降の雪などによる死者が１道７県で計３０人に達した。同庁の３日午前６時の発表によると、死者は新潟県１２人、秋田県６人、青森県４人、北海道３人、山形県２人、岩手、長野、島根県各１人。重軽傷は１３道府県で３２４人に上