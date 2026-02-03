春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、天津で1日、年越しペット用品フェスティバルが開催され、多くの市民がペットを連れて参加した。中国新聞網が伝えた。イベント会場にはペット用の年越し料理試食コーナーや春節を祝う写真撮影コーナー、ペット用マフラー無料配布コーナーなどが設置され、北京市や天津市、河北省のペット用文化クリエーティブグッズブランドが多数集結した。ペット用おやつや春節の要素を取り入れたペット用の