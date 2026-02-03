サッカー日本代表「最高の景色を２０２６」オフィシャルアンバサダーに就任したグローバルボーイズグループ「ＪＯ１」と「ＩＮＩ」のサッカーを愛するメンバーからなる新ユニット「ＪＩＢＬＵＥ」（読み：ジェイアイブルー）と、サッカー日本代表の選手との対談動画がこのほど公開された。特別対談は全２本。ｖｏｌ．１では、現在ブンデスリーガで活躍する町野修斗と「ＪＩＢＬＵＥ」から與那城奨、池粼理人が対談