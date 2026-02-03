きょうの為替市場、ドル円は買戻しが続いており、１５６円台を回復。１月の下げの半分以上を取り戻しており、目先はフィボナッチ６１．８％戻しの１５６．５０円を視野に入れそうな気配となっている。 ドルの買い戻しが本日も続いており、ドル円をサポートしている。イラン情勢もひとまず対話に持ち込まれていることで、リスク回避の雰囲気も一服している。そのような中で、ドル離れの動きがひとまず後退しているよう