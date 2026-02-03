国立天文台は2026年2月2日、日々の暮らしに欠かせない暦と関わりの深い2027年（令和9年）の「暦要項（れきようこう）」を発表しました。毎年2月最初の官報に掲載される暦要項は日本における公式な暦と言えるもので、翌年の国民の祝日や日曜日の一覧、二十四節気および雑節、朔弦望（月齢）、東京における日の出と日の入の時刻、日食や月食が見られる日時が記載されています。【▲ 2017年1月に撮影された満月（Credit: 国立天文台/