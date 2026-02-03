Sonsiが、デビューシングル「OYJ」を2月18日に配信リリースする。 （関連：新連載「RAP FOR YOUTH」序文“本来の姿”を取り戻した日本のラップミュージック） 本楽曲は、自身が出演したABEMA『ラップスタア2025』の決勝で披露されたもの。プロデュースを務めたKoshyらしいジャンキーなビートの上で、OYJ（＝親父）への愛と憎しみを綴ったファニーでキャッチーなフロウと