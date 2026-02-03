「BBA」という言葉と共にシーンに現れた新世代のラッパー・Sonsiが、デビューシングル「OYJ」を2月18日に配信リリースすることを発表した。ラップスタアの決勝でも披露されたこの楽曲は、Koshyらしいジャンキーなビートの上で、OYJ（＝親父）への愛と憎しみを綴ったファニーでキャッチーなフロウとリリックが印象的な作品に仕上がったという。なおジャケットは、は彼の友人であり、絵画作家の坂本碧空が手掛けている。◾ʊ