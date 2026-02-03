三菱電機は３日、国内の希望退職制度に応募した従業員が約４７００人に上る見通しだと発表した。国内の連結従業員数の５％に相当する。２０２６年３月期連結決算の最終利益は３期連続で過去最高を見込むなど業績は好調だが、高年齢層に偏る人員構成を適正化する。希望退職は、三菱電機と国内のグループ会社で募集すると発表していた。２６年３月期連結決算で、関連費用として約１０００億円の計上を見込む。三菱電機単体では