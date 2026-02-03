中道改革連合から衆院選（８日投開票）岩手３区に立候補した小沢一郎氏が３日、自身Ｘ（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相がＮＨＫ「日曜討論」（１日放送）に出席しなかった問題について言及した。日本共産党や社民党は２日に自民党の国会対策委員長を通じて高市首相に対し「議論の場から逃げる姿勢に強く抗議するとともに、総理が出席する形であらためて各党党首による討論の機会を速やかに設けることを強く求める」と抗議