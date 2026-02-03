人気女子ゴルファー・柏原明日架が３日、インスタグラムを更新。クロムハーツのメガネをかけたオフショットを投稿し、「３０歳になりました」と報告した。１月３０日に誕生日を迎えてから初投稿。「いまの私にしか出来ないこと、私らしくを心の中心にｌｅｖｅｌ４０までの１０年間やるぞーーーーっ！」と意気込んだ。また、「ママからのおめでとうＬＩＮＥ、三十路ですね、の一言でした」とも付け加えた。フォロワーからは