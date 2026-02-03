女優で歌手の其原有沙（２４）が３日、東京・日野市の高幡不動尊金剛寺で毎年恒例の「節分会豆撒式」に参加した。２２年１０月に就任した京王電鉄のイメージキャラクター「プラットガール」として４度目の参加となった其原は晴れやかな着物姿に「今年はお天気にも恵まれ、皆さんのお顔が見ることができてうれしいです！」と声を弾ませた。不動明王を祀り境内に鬼はいないとされる高幡不動尊で「福は内！」のかけ声に合わせ福と