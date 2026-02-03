演歌歌手・島津悦子（６４）が３日、石川・金沢市の尾山神社の節分祭豆まきに参加。令和６年能登半島地震の一日も早い復興と、自身が４月に発売予定の新曲ヒットを祈願した。北陸３県を題材にした「慈雨（なさけあめ）」が好評で石川県観光大使を務める島津。尾山神社は加賀藩・前田利家公と、その正室お松の方がまつられている神社としても有名で、天気に恵まれ３３０人のファンなどが訪れる中「鬼は外！福は内！」の掛け声