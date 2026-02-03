怖すぎる…!!いわゆる二者択一法ですよね。「やらない」という選択肢がない…選択肢といいつつ実際にはなにも選ばせてくれない夫。これは証拠を集めてとっとと逃げたほうがいいですね。【まんが】選択を迫ってくる夫の末路(ウーマンエキサイト編集部)