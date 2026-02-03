【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比28銭円安ドル高の1ドル＝155円82〜92銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1789〜99ドル、183円79〜89銭。米景気は底堅いとの見方から早期の追加利下げ観測が後退し、米長期金利が上昇。日米の金利差を意識した円売りドル買い注文が先行した。