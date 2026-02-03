元サッカー女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が3日、自身のインスタグラムを更新。15年ぶりの食事会を報告し、ビフォーアフターショットを公開した。「先日…乾くんと佳江ちゃんと夢穂とご飯に行きました」と報告。サッカー元日本代表のMF乾貴士（神戸）、元バレーボール女子日本代表の竹下佳江さん、元なでしこジャパンでW杯優勝メンバーの阪口夢穂さんとの4ショットを公開した。「2011年の