獄中にいる連続放火犯と、当番組は手紙での取材やり取りを何度か行い、なぜ何度も放火を繰り返すのか聞いた。この放火をやめられなかった男について裁判資料、当時の報道、関係者への取材をもとに再現ドラマで紹介した。2019年9月、福岡市早良区の住宅地で連続して火事が起きた。捜査の中で、2件の火災に共通する不審な点が浮かび上がった。どちらの火災でも、建物の持ち主に火災を教えてくれた30代くらいの男がいたのだ。捜査する