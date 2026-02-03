東北地方で起きたある事件を、裁判資料、当時の報道などをもとに再現ドラマで紹介した。2024年、消防署に火災の通報が入り火災現場近くにある消防団にも要請が来た。消防団の男は「すぐ向かいます」と答え、現場は無事に鎮火。このわずか4日後のこと、森の伐採木から火の手が上がった。さらにその2時間後、会社事務所でも火災が発生。この街でこんなに立て続けに火災が起きたことなどなかった。そして火災が発生したのはゴールデン