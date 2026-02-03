2026年1月17日（土）から2月15日（日）まで、『大丸札幌店』7階で開催されている『バレンタインチョコレート特設会場 ショコラプロムナード』にて、『てとてショコラ』より、北海道の名酒を使用したバレンタインチョコレートが3種販売されています。 画像：株式会社メリーチョコレートカムパニー 明治15年の創業より140余年、最北の日本酒蔵として地元に愛されている『国稀酒造』。 『札幌