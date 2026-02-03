３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、災害級の大雪による各地の被害を冒頭で報じた。キャスターの大越健介氏は「降り積もった雪が重みを増して、危険は新たなフェーズに入っています」と報じると「崩れ落ちた雪による崩壊は各地で相次いでいます。消防庁の発表によりますと、大雪に関連した死者は昨日より３人増えて３０人に上っています」と続けた。さらに「日本海側の雪は明日から