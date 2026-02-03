女優の茅島みずきが、東京・新国立劇場で４月２９日から５月６日まで上演される舞台「春琴抄」（演出・海路氏）で主演を務める。「痴人の愛」「陰翳礼讃」「細雪」など、数々の名作を残してきた小説家・谷崎潤一郎さんの生誕１４０周年を記念して行われる同舞台。キャストには主演を務める茅島のほか、ボーイズグループ「ｓ＊＊ｔｋｉｎｇｚ（シットキングス）」のＯｇｕｒｉこと小栗基裕ら豪華ラインアップが名を連ねることと