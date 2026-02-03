現在インドネシアのジャカルタで開催されているAFCフットサルアジアカップ。過去4回優勝している日本代表は今大会ウズベキスタン、タジキスタン、オーストラリアと同じグループで、3連勝で決勝トーナメント進出を果たした。準々決勝ではアフガニスタンと対戦し、6−0と快勝し準決勝へ進出している。一方でグループAの韓国代表はインドネシア、イラク、タジギスタンと同組で初戦のインドネシア戦は0−5と完敗。続くイラク、キルギス