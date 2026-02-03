グラビアモデルの豊島心桜（こころ）が３日、東京・護国寺で行われた節分祭に出席した。本殿前に設置された高台に登場した豊島。集まった参拝に訪れた人たちに向かって豆を投げ「長い一年にしてほしいな」と願いを込めた。今年の抱負について「去年に引き続き写真集を出したい」と熱望。“グラビア界のラスボス”との呼び声も上がっており、自らに訪れてほしい「福」を問われるとモデルとしての飛躍を見据えながら「ダイエッ