総務省は３日、衆院選の８日の投開票に関し、全国１万８５３７の投票所で投票終了時刻が午後８時から繰り上げられると発表した。２０２４年衆院選から７２４か所の増加となる。都道府県別に見ると、青森県は２４年衆院選に比べて１０２か所増の１８２か所、新潟県は同６８か所増の６７３か所で繰り上げが行われ、積雪が多い北日本が目立つ。公職選挙法は、一定の条件を満たせば最大４時間の繰り上げを認めている。近年は開票