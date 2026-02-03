Snow Manの佐久間大介さん（33）が2日、映画で初の単独主演となった『スペシャルズ』（3月6日公開）の完成披露舞台挨拶に登場。演じた主人公との“つながり”を明かしました。映画は、原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品で、年齢も性格もバラバラなプロの殺し屋たちが、任務のためにダンス大会で優勝を目指すという物語です。佐久間さんは、普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダ