TBS「Nスタ」などに出演している現役最年長のお天気キャスター・森田正光さん（75）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、網膜剥離と診断され手術を受けたことを報告した。「3週間ほど前から左目に違和感があり、先日、網膜剥離と診断されて本日手術でした」とつづり、病院の入院着を着た手術前後の自身の画像を公開。この日撮影の画像では左目が大きなガーゼなどで覆われている。森田さんは2024年4月には「左上葉部に肺