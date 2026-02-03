中国外交部の劉彬部長助理（補佐官）とロシア外務省のセルゲイ・リャブコフ次官は2月3日、北京で新ラウンドの中ロの戦略的安定に関する協議を共同で主宰しました。双方は現在のグローバルな戦略的安定情勢および多国間軍備管理問題について踏み込んだ意見交換を行い、幅広い合意に達しました。双方は現在のグローバルな戦略的安定が厳しい課題に直面しているとの認識で一致しました。中ロ両国は国連安全保障理事会の常任理事国とし