東京・新宿二丁目のゲイバー「いれーぬ」の元名物ママで、タケちゃんの愛称で親しまれた金竹伊彦（かなたけ・よしひこ）さんが亡くなっていたことが、3日までに分かった。78歳だった。都内の自宅で倒れているところを発見されて搬送され、死亡が確認された。葬儀は近親者で行い、後日お別れの会を開く。東京・中野育ちの金竹さんは日大法学部卒業後に会社員生活をへて、1980年（昭55）11月19日にパートナーとともに「いれーぬ」を