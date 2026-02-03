女子プロレス「スターダム」のＮＥＷＢＬＯＯＤタッグ王者・さくらあや（２９）＆玖麗さやか（２５）の「さくらら」が、水森由菜（３６）＆金屋あんね（２７）を下し、初防衛に成功した。若手主体興行「ＮＥＷＢＬＯＯＤ２８」（３日、ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ）のメインで同じ「コズミック・エンジェルズ」の水森と昨年３月にデビューした新人・金屋のタッグ「トロピカル☆ハイサ〜イ」を迎え撃