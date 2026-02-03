ソフトバンク・中村稔弥投手（２９＝前ロッテ）が３日、宮崎春季キャンプ２度目のブルペンに入り、変化球を交えながら５３球を投げ込んだ。現役ドラフトでチームに加入した左腕にとっては、新天地で迎えるこれまでとは違う球春到来。「違う緊張感（の中）で（今までと違う）トレーニングとか、新しいことにも取り組んでいるので、もちろん体の張りとかはある。その中でもしっかりピッチングしていくことが大切だと思う」とブル