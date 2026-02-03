女優の山田愛奈が３日、東京・大田区の池上本門寺で行われた「節分追儺式（ついなしき）」に参加。参拝者に向けて豆をまき、無病息災と招福を祈願した。「節分追儺式」初参加となった山田は「歴史と伝統のある行事に参加できて光栄でした。身が引き締まる思いです。天候にも恵まれて、皆さんと一緒に福を呼び込めたことがうれしかったです」と晴れやかな表情。「集まってくださった方々に向けて、一粒一粒に気持ちを込めて投げ