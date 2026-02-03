姶良市の住宅で3日夜、火事があり、午後9時時点で消火活動が続いています。住宅には2人が住んでいて、このうち1人が腕や顔に軽いやけどをしました。 姶良警察署によりますと3日午後6時すぎ、姶良市蒲生町米丸の住民から「風呂場から火が出ている」と119番通報がありました。 この火事で、無職・下野文子さん（71）の木造平屋の住宅1棟が全焼したほか、隣接する物置き小屋1棟にも延焼し、午後9時時点で消火活動が続いています。