IIJmioのギガプランの15GBが月額1800円から月額1600円に値下げ！各種キャンペーンも実施インターネットイニシアティブ（以下、IIJ）は3日、同社が移動体通信事業者（MNO）から携帯電話回線を借り入れて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「IIJmio」（ https://www.iijmio.jp ）における料金プラン「ギガプラン」の月間高速データ通信容量15GBの15ギガプランを2026年3月1日（日）より改定すると発表し